PNL incearca sa ia parlamentari PSD 'la bucata'. Orban, enervat de criticile lui Kelemen Hunor pe tema motiunii de cenzura

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat că, pentru a trece moțiunea de cenzură în Parlament, poartă discuții cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu social-democrați. Orban a spus că momentul depunerii moțiunii este condiționat de un acord al tuturor semnatarilor pentru o variantă de text.

"Am stabilit un calendar de negocieri cu toate partidele și grupurile parlaementare și grupurile parlamentare altele decât PSD pe care îl punem în practică. Am avut întâlniri cu partenerii din Opoziție, de la USR, am discutat cu reprezentanții PMP, urmând să mai avem o întâlnire cu colegii noștri din Opoziție. Am avut negocieri cu UDMR și cu grupul minorităților. Vom avea negocieri și cu reprezentanții ALDE și cu reprezentanții Pro România. Vom purta discuții individual și cu parlamentari PSD care sunt dispuși să susțină moțiunea de cenzură. Suntem deschiși să elaborăm un text al moțiunii de cenzură care să curprindă și observațiile critice și punctele de vedere ale tuturor partenerilor implicați în acest demers parlamentar", a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.

Acesta preferă să nu răspundă afirmației liderului UDMR Kelemen Hunor care a spus că întârzierea depunerii unei moțiuni poate aduce riscul unei reorientări din partea parlamentarilor care susțin acum moțiunea.

"Prefer să nu-i dau niciun răspuns domnului președinte al UDMR. Deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri și în viitorul apropiat vom purta negocieri și cu celelate două formațiuni cu care n-am purtat până în prezent. Ritmul de discuții este un ritm foarte rapid. Va depinde momentul depunerii și de răspunsurile pe care le vom primi", a spus Orban.

Liderul PNL a afirmat că există șanse reale ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Viorica Dăncilă să treacă de votul Parlamentului.

"Nu ne jucăm de-a moțiune de cenzură. De data asta există șanse reale în condițiile în care actorii politici sunt sinceri în declarațiile lor ca această moțiune să fie adoptată și guvernul Dăncilă să dispară de la butoanele guvernării. Suntem deschiși la consultări. Ştiţi foarte bine că este nevoie de o moblizare foarte bună a tuturor grupurilor parlamentare care susţin moţiunea de cenzură. Noi vrem să o depunem cât mai repede posibil", a declarat Orban.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, că Opoziția trebuie să depună acum moțiunea de cenzură, deoarece orice întârziere poate aduce riscul unei reorientări din partea parlamentarilor care susțin acum moțiunea. Liderul UDMR a adăugat că opoziția lasă senzația că nu vrea preluarea guvernării. Liderul UDMR a mai spus că a vorbit cu Ludovic Orban despre moțiune și i-a transmis că UDMR nu are condiții.

Pentru a trece moțiunea de cenzură, liberalii au nevoie de cel puțin 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului.