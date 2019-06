PNL mai incearca o data sa doboare Guvernul Dancila

guvern dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul National Liberal (PNL) va incerca sa depuna o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila in urmatoarea sesiune parlamentara. Breaking news! Motiunea de cenzura a picat! Iata votul parlamentarilor Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma a spus ca urmeaza sa fie discutii cu reprezentantii partidelor pentru a gasi sustinerea necesara, astfel incat in sesiunea urmatoare sa se depuna o alta motiune pentru a dobori Guvernul. "PNL a facut toate demersurile posibile, institutionale si legale, pentru ca aceasta motiune sa treaca. Din pacate, neexistand o majoritate, oricat ne-am lupta noi cu aritmetica, nu reusim in Parlament s ...