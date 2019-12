PNL nu renunta la alegerea primarilor in doua tururi. Orban mizeaza pe 173 de voturi in Camera

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Valcea, ca proiectul pentru alegerea primarilor in doua tururi va fi dezbatut, din nou, in Parlament, dupa 1 februarie. Potrivit acestuia, proiectul ar putea trece in Camera Deputatilor cu 173 de voturi, cu 8 voturi mai multe decat este necesar.