PNL Sector 5 il someaza pe primarul #ZERO, Daniel Florea, sa inceteze bataia de joc la adresa locuitorilor Sectorului 5

Președinte PNL Sector 5, Cristian Olteanu, susține că astăzi, 21 mai, este programat încă un episod al serialului neputinței și incompetenței al primarului Daniel Florea și îl somează pe acesta șă înceteze bătaia de joc la adresa locuitorilor Sectorului 5.

''Astăzi, 21 mai, este programat încă un trist episod al serialului neputinței și incompetenței ultimilor 3 ani de mandat al pseudo-primarului Daniel Florea.

În deja tradiționalul dispreț față de cetățenii sectorului nostru, primarul #ZERO a convocat încă o ședință extraordinară a Consiliului Local, cu obișnuita nepăsare față de lege, care prevede că doar pentru urgențe se poate folosi această soluție, a ședinței extraordinare. În caz contrar, celelate proiecte care nu necesită o dezbatere în regim de urgență pot fi discutate la următoarea ședință ordinară a Consiliului.

Din păcate, scopul ședinței sunt tot festivitățile și parteneriatele dubioase, nicidecum rezolvarea problemelor reale ale sectorului. Așa cum ne-a obișnuit, pentru primarul #ZERO au prioritate parangheliile și colaborări cu diverse firme, în locul bunăstării cetățenilor din sectorul 5.

Primăria condusă de Daniel Florea, cel care în 3 ani de mandat s-a remarcat doar prin scandaluri, incendii ale blocurilor fără autorizație sau dezastre în școli și grădinițe, și-a propus să evite dezbaterile în comisiile de specialitate ale proiectelor propuse în ședința extraordinară din 21 mai. Proiectele trebuie dezbătute în comisiile de specialitate pentru a primi un aviz.

Unul dintre proiecte vizează utilizarea excedentului bugetar pentru secțiunea dezvoltare, fapt ce poate fi cel mult o glumă, judecând după felul în care arată sectorul: ZERO blocuri anvelopate, ZERO școli și grădinițe reabilitate, ZERO parcuri noi sau reabilitate.

O altă idee născocită de primarul #ZERO este un eventual parteneriat cu ALPAB, pentru îngrijirea în comun a spațiilor verzi aflate în administrarea Primăriei Capitalei. Oare ce consilieri generali ar putea cauționa dovedita incompetență a administrației Florea?

În rest, ordinea de zi include festivaluri, chermeze și alte acțiuni "educative", toate lipsite de caracterul urgenței. Aceste așa-zise proiecte pentru sector puteau fi discutate într-o ședință ordinară.

Poate doar un suspect parteneriat cu o cooperativă agricolă să fie urgent, dar asta poate doar pentru interesele primarului #ZERO, nicidecum ale cetățenilor.

PNL Sector 5 îl somează pe Daniel Florea ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, să conștientizeze responsabilitatea cu care a fost creditat în 2016, să renunțe la zilnica bătaie de joc la adresa cetățenilor și să se ocupe de prioritățile reale ale acestora: infrastructură, educație, parcuri, într-un cuvânt condiții de viață mai bune'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.