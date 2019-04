PNL si USR anunta o PREMIERA in Senat: 'Eugen Teodorovici, romanii iti cer sa demisionezi!'/ DOCUMENT

Senatorii liberali şi cei ai Uniunii Salvaţi România au depus luni o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Grupurile PNL şi USR din Senat înaintează moţiunea simplă cu titlul 'Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!'. Vă rog să dispuneţi măsurile necesare în vederea declanşării procedurilor legale pentru dezbaterea acesteia", a anunţat liberalul Florin Cîţu, în plenul Senatului.

CITEȘTE ȘI: ‘Apa japoneză’, băutura care topeşte grăsimea. Cum se prepară

Textul Moţiunii:

Moţiunea pe care o prezintă PNL şi USR reprezintă o premieră pentru politica românească.

Este pentru prima oară în Parlamentul României când un partid politic face posibil ca vocea cetăţenilor acestei ţări, indiferent de vârstă şi ocupaţie, să fie auzită în Parlament.

Ne-am gândit că ar fi cel mai potrivit ca, după doi ani de guvernare dezastruoasă PSD – ALDE, demisia minstrului de Finanţe Eugen Teodorovici să fie cerută direct de români.

Domnul ministru trebuie să audă că trebuie să plece acasă, de la românii cărora le-a afectat negativ viaţa, prin declaraţiile şi măsurile luate.

Suntem siguri că, în timp ce unii politicieni îi înjură şi agresează pe cei care au scris alături de noi, PNL şi USR, această moţiune, ministrul nu va avea curajul să o facă.

Partidul Naţional Liberal împreună cu Uniunea Salvaţi România consideră că ministrul Eugen Teodorovici a dat destule dovezi de incompetenţă, a minţit destul şi a ameninţat destul. Prezenţa sa în continuare în fruntea ministerului Finanţelor Publice pune România într-un pericol economic major şi într-o postură jenantă faţă de partenerii noştri europeni şi euroatlantici.

Eugen Teodorovici nu mai poate fi ministrul Finanţelor Publice!

CITEȘTE ȘI: Ouăle, între mit şi adevăr: Cât de importantă este de fapt culoarea cojilor şi a gălbenuşului

Nu o spunem doar noi politicienii, o spun românii:

Adriana Veres: “Îmi doresc că acest domn să îmi explice cum să îmi recuperez banii pe care i-am plătit in plus la rata pentru casa mea. Îmi doresc să ne spună prin ce minune de program personal reușește să trăiască cu 100 de euro pe lună. Îmi doresc să știu dacă are vreo apăsare că mii de familii au venituri mai mici din cauza circuitelor lui neuronale încinse. Si, nu în ultimul rând, ii spun ca va rămâne în istorie ca un repetent al celor 7 ani de acasă.”

Alexandru Cărbunaru: “În opinia mea, toate măsurile luate de acest domn, dacă poate fi numit așa, Teodorovici, demonstrează că este o ființă de cea mai joasă speță. Incompetența lui a fost dovedită în momentul în care a ales să răspundă cu jigniri la persoană în loc să vină cu argumente care să-i justifice acțiunile. Un astfel de ministru e o rușine pentru România pe care ne-o dorim! Prin măsurile luate nu numai de el, ci de întreg guvernul PSD ALDE UDMR, au întors economia României la 180 de grade, înapoi către anii '90. Masurile populiste nu își au locul într-o economie de piață liberă - acesta este cel mai important lucru pe care ministrul Finanţelor trebuie să îl înțeleagă, iar ministrul Teodorovici a demonstrat exact opusul!”

Vlad Ciobanu: “Eu aş vrea să ştiu ce 'plan' există pentru cele 3 miliarde € abia împrumutate. Un ministru extrem de incompetent, care ia decizii după ureche, fără a avea cunoştinţe reale.”

Dana Busuioc: “Cu echivalentul în lei a 100 de euro umpleam un coş mare de supermarket în 2016. Pâinea mea preferată ajunsese să coste 3 lei, acum e 7 lei, la TVA de 9%, ca atunci când TVA era nediferenţiat. Azi nu reuşesc să cumpăr cu echivalentul unei sute de euro nici cât consumam într-o săptămână. Taxele locale au crescut cu cca 25%. Preţul combustibilului a sărit iar în tavan. În fiecare zi descopăr că a mai crescut preţul unui produs sau serviciu vital. Şi Orlando ne minte ca pe cretini, că face ce face ca să scadă preţurile pentru populaţie. Nu suntem cretini.”

Robert Potlog: “Prin împrumuturile luate cu care nu se fac investiții în economia României distruge viitorul ţării: tinerii nu mai fac copii în țară și emigrează. Asta va condamna România pe termen lung la sărăcie accentuată. Părinții si bunicii vor muri fără asistență si cu lipsuri.

Cu mâna pe inimă consider ca situaţia Greciei este bună față de viitorul creat de el şi guvern. Niste trădători.”

Veronica Toma: “Orlando fie nu înţelege mecanismele unei economii de piaţă, fie nu vrea să le înţeleagă. Vreau să înceteze experimentele de tip comunist în România şi să lase să funcţioneze economia de tip concurenţial. Prin măsurile luate a reuşit: creşterea inflaţiei, cresterea cursului Ron/Euro, cresterea valorii ratelor la banca, destabilizarea bugetelor firmelor particulare. Dacă nu are experienţă în economia “adevarată”, îi recomand să lase slujba la stat şi să facă nişte internship la firme particulare. Ar avea mult de învăţat. Nu în ultimul rând: jos mâna de pe Pilonul II de pensii.”

Anonim: “Am salvat şi voi atenţiona publicul Facebook prin postări repetate. Îl intreb pe ministru : 1. Ce legatură e între cererea de aducere a tezaurului în ţară şi cumpărările masive de aur ale Rusiei. 2. Are sau nu credite bancare de achitat în valoare de 800.000 EUR, ce venituri lunare are şi ce rată bancară şi dacă presiunile sale asupra băncilor prin OUG 114 au un interes personal. 3. A spus adevărul când a afirmat că sunt bani pentru pensii şi salarii ca apoi să ia un împrumut de 3.7 miliarde de euro? 4. Care este situaţia financiară şi economică a societăţilor mari comerciale, cu capital românesc sau majoritar românesc, ce controale a făcut privind aceasta şi concluziile. Deocamdată atât, voi continua. Deocamdată mă sfătuiesc cu familia şi cu un avocat, dacă să îmi citaţi numele în Parlament când veţi înainta moţiunea.”

Irina Ungureanu: “1. Să ne explice ce studiu de impact a făcut pentru a cheltui bani de la Ministerul Apărării în loc de bani europeni nerambursabili? De ce ne debilizează în faţa ruşilor care înţesează Crimeea de armament, şi nu a investit în spitale de mai demult, de când au ajuns la guvernare, folosind fonduri europene nerambursabile? 2. Cum prevede returnarea proaspetei datorii de 3 miliarde de euro? Care este planul lui de a nu afecta negativ cetăţeanul român? 3. Cum explică dubla sa angajare în guvern şi în BII? Respectă asta legislaţia românească? În opinia lui nu este un conflict major de interese? 4. Ce avere are? Ce taxe plăteşte în România?

5. Are un test psihologic făcut recent? De ce se comportă grobian din poziţia de Ministru? Lui i se pare normal să facă aşa ceva din poziţia în care se află?”

Daniel Ioan: “Problema noastră legată de Orlando nu este neapărat incompetenţa lui, ci faptul că el este un trădător de ţară, care a luat doar măsuri contrare interesului naţional! În urma măsurilor sale, românii şi firmele româneşti au avut de pierdut, iar de câştigat au câştigat doar străinii, în special firmele ruseşti. Aş vrea să ştiu cine sunt cei care au finanţat statul cu o dobândă de aproape 5 % şi de unde provin acele capitaluri ? Nu m-ar mira să aflu că suntem finanţaţi cu bani ruseşti!”

Marius Gherman: “Domnule Orlando, ce argumente palpabile aduceţi legate de acuzaţiile care vi se aduc? Cum justificaţi OUG 114 care a dinamitat economia României şi a bulversat piaţa de capital şi bursa?”

Corneliu Teposu: “Am încercat să citesc OUG 114, e un fel de sumă a sute de idei idioate, majoritatea, scrise într-un limbaj destul de tehnic și îi apucă durerile de cap și pe specialiști până îi dau de cap. Se poate numi ordonanță de urgență o colecție imensă de idei din mai multe domenii de activitate? Unde e urgența care justifică astfel de ordonanțe?

De ce nu se lucrează pe bani europeni și acum promit populației investiții cu bani împrumutați de la turci și ruși? De ce nu ar fi bune fondurile europene nerambursabile, dar ar fi grozave fondurile împrumutate? De ce nu se construiește niciun spital la aproape trei ani de guvernare din cele opt spitale mari promise? De ce nu se construiesc autostrăzi, dar ne împrumutăm mai mult ca oricând?

Dacă economia a crescut atât de mult, de ce ne împrumutăm?

De ce sar tot mai des trenurile de pe șine, oare o fi din cauză că duduie economia?!

E adevărat că se consultă cu moscoviții și despre care consultări nu a zis nimic populației?”

Rodica Vodă: “Întrebaţi-l din partea mea: De ce dacă se proclamă atât de patriot nu plăteşte taxe şi impozite statului român aşa din solidaritate cu amărâţii cărora le cer ei votul şi care fac eforturi ca să şi plătească datoriile către statul instituit de ei, pentru ei, nu pentru sărmanii români, executaţi silit şi pentru un leu, muncit cu trudã, nu şpăguiţi...

De ce afişează, cu nonşalanţă, atitudinea de oligarh, după modelul Putin, sfidând propriul electorat...

Unde e patriotismul?”

Stefania Mavrodin: “Ce a făcut domnul Orlando pentru micul întreprinzător? De ce nu vedem la tot pasul mici afaceri în România? Ele sunt motorul economiei! Unde sunt micile ateliere, micile cârciumi, micile magazine, frizerii, măcelarii etc.?

Ce face statul pentru mica afacere sau afacerea de familie? Când o să avem un stat care pune accent pe prevenirea evaziunii şi nu unul care consideră că toţi sunt evazionişti? Când o să vedem "organele" de control că ştiu să sfătuiască un întreprinzător, că îl atenţionează când a greşit şi doar la final după abateri repetate amendează?”

Rodica Cristea: “Da, bravo pentru iniţiativa dle Cîţu, să spuneţi aşa : 1. Orlando Teodorovici a minţit această ţară spunând tare şi răspicat pe 26 martie într-o intervenţie telefonică la Digi24 în cadrul emisiunii Jurnalul de Seară, că avem avizul pozitiv al Băncii Centrale Europene pe OUG 114 în ceea ce priveşte taxarea bancilor. BCE a dezminţit imediat, au spus că încă nu au finalizat analiza.

2. Să îi solicitaţi lui musiu Orlando să declare cât impozit a plătit din buzunarul său Statului Român în ultimii 3 ani ca să aibă tupeul să se împrumute 3 miliarde în numele Statului Român la preţuri de 3 ori mai mari decât alte State având în vedere faptul că, conform execuţiei bugetare la ianuarie 2019 versus ianuarie 2018, cheltuielile cu salariile bugetarilor, cu bunurile si serviciile publice au crescut cu 1 mld de Euro!!! Şi noi să plătim pentru asta timp de câţiva ani buni, pentru că aşa vrea geniul asta!

3. Să explice … (cel cu pantofi Vuitton luaţi din salariul de bugetar) de ce banii turceşti sunt buni iar cei europeni nu. De ce face spitale regionale la Constanţa şi Craiova cu bani de la turci când Corina Creţu le spune pe toate căile că banii europeni stau degeaba. Ale cărui Stat reprezintă el interesele, că ale Statului Român clar nu… .

Şi da, puteţi să mă citaţi în plen. Mulţumesc!”

Valentina Calin: “Fondul Suveran NU trebuie înfiinţat! Abrogaţi OUG 114 şi lăsaţi BNR să se ocupe de politica monetară! Lăsaţi ong-urile să lucreze! Şi... daţi-vă demisia, d-le Teodorovici, aţi pus economia ţării pe butuci!”

Elia Ionita: “Fiul meu are 9 ani. L-am avertizat că trebuie să țină minte ziua în care ei au împrumutat România pe 30 de ani, pentru că odată cu primul lui salariu va trebui să înceapă și el sa plătească astea 3 miliarde. Si va avea 39 de ani când le va fi terminat de plătit!”

Sandy Anghel: “Întrebaţi-l din partea mea: De ce s-a împrumutat statul român, dacă economia "duduie"?? Şi de ce îşi urăşte ţara şi poporul?”

Gabriel-Catalin Maricuta: “Cum poate o persoană fizică salariată la stat să obţină credite bancare de 800.000€? Cu ce sunt garantate aceste credite? Cu favoruri reciproce cumva?”

Marta Pop: “O întrebare concretă (presupunând că o veţi citi). În OUG 114 art. 40 continuă îngheţarea indemnizaţiilor urmaşilor celor care au murit în Revoluţie la nivelul anului 2010 iar în preambul justifică cu încadrarea în deficitul bugetar, criza economică etc.....Întrebarea este ce are cu noi? Suntem 2500 de urmaşi în toată ţara, puţini şi fără miză electorală pentru nici un partid şi peste 1 milion de bugetari şi tocmai noi avem impact asupra bugetului de stat? De ce deşi unele venituri s-au triplat, indemnizaţiile noastre au scăzut?”

Dan Vulpe: “Domnule Cîțu, Orlando nu are educație serioasă în finanțe și în consecință afirmațiile lui sunt comice. Un clovn la MFP. Încerc două comentarii dar sunt zeci. 1. Când spune că emisiunea recentă de bonduri de stat ce a fost OVERSUBSCRIBED de 2.5 ori e un semn de ”încredere a investitorilor în România” e dovada habarnismului și doar pentru asta ar trebui să treacă înapoi la coarnele plugului. Efectiv, un ministru care n-a facut un curs de Income Investments la o universitate reputată nu are ce căuta intr-o așa funcție critică într-un stat. O emisiune de bonduri de stat bine calculată, adică cu cuponul (dobânda anuală) cel mai mic posibil trebuie să fie undersubscribed atunci când firme serioase ca JP Morgan, ING etc. o pun pe piață. Dacă este OVERSUBSCRIBED se vrea mai mult din marfa respectivă pentru că aduce profituri mari. E ca și cum ai vinde un apartament cu 20.000EUR și 50 de cumpărători se reped la ușă in prima oră. Descoperirea prețului corect al unei mărfi, in cazul de față, bonduri (obligațiuni) de stat românești, e o artă pe care MFP &Orlando n-o stăpânesc.”

Corlan Costinel: “…. Bugetele proiectelor finanțate pe POR de la UE s-au făcut în lei iar plafoanele lor au fost stabilite în euro. Astfel contractele de finanțare se semnează în lei la cursul când a fost întocmit acest buget și nu când s-a semnat contractul. Deoarece prin OUG 114 s-a provocat saltul de 10 bani la 1 euro, bugetele proiectelor nu se mai actualizează. Bugetele proiectelor au fost realizate la un curs mediu de 4,65 lei, dar implementarea se face de la 4,76 lei. Decontările de la UE se fac în euro, conversia se face în lei dar la beneficiari decontarile se fac la 4,65 lei/euro. Ghici unde intră diferența de cur ? În buzunarul guvernului în loc de buzunarul beneficiarului. La un proiect de 5 mil. euro, diferența de curs valutar aplicată la contribuția UE (85%) este de 415.000 lei. Faceți un studiu de impact și estimați câți bani intră în bugetul guvernului în loc să ajungă la autoritățile publice locale. Toții banii pe care ni-i transfera UE trebuie să ajungă la cetățean!”

Marius Bindea: “Să trăieşti în 2019 într-o epocă a libertăţii, a blockchain-ului, a reţelelor sociale, a automatizării şi a inteligenţei artificiale şi totodată să te laşi condus de tirani precum Erdogan, dictatori precum Putin şi infractori precum Dragnea, asta înseamnă că tu ca popor eşti incapabil să te ridici în picioare, să-ţi ceri drepturile şi libertăţile înapoi, să poţi să-ţi croieşti destinul bazat pe nişte valori reale. Înseamnă că te complaci, că stai pasiv şi nu înţelegi că dezvoltarea unei lumi sănătoase şi prospere nu poate să se întâmple sub conducerea unor tirani ci doar sub îndrumarea unor lideri, a unor vizionari.

Stăm şi ne minunăm mereu de ţări şi sisteme precum în Elveţia, Finlanda, Suedia, Australia, Canada etc., fără să facem mai nimic să se "întâmple" şi la noi aşa ceva. Tânjim după confortul şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor acestor ţări şi al altor câtorva de pe glob, dar dacă noi românii mergem până la mall, ne cumpărăm ceva țoale,…, mintea noastră ne spune că e destul. Că acesta e trai bun, că asta e viaţa, că restul nu contează. Sper totuşi că la viitoarele alegeri, nu vom mai alege infractori şi dictatori să ne conducă. Merităm altceva!”

Cuvintele de mai sus, domnule ministru, nu ne aparţin nouă, parlamentarilor PNL şi USR, ci cetăţenilor acestei ţări. Cetăţeni care plătesc taxe şi impozite, care merg la vot şi care s-au săturat de felul în care dumneavoastră gestionaţi finanţele ţării.

În finalul acestei moţiuni simple, este clar atât pentru noi, Opoziţia, dar şi pentru cetăţenii acestei ţări, că pentru domnul Eugen Orlando Teodorovici există doar o cale onorabilă de urmat: DEMISIA.

Asta vă cer românii, domnule ministru!