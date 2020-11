PNL si USR-PLUS impart blana ursului din padure: Ciolos pune o conditie dura pentru o guvernare cu liberalii

În ultima perioadă, PNL şi USR-PLUS şi-au aplicat câteva lovituri de la distanţă, într-un "dans" specific prenegocierilor pentru o viitoare majoritate parlamentară. Cele două formaţiuni iau deja în considerate o victorie la alegerile parlamentare din 6 decembrie, urmată de patru ani de colaborare. Această viitoare colaborare va fi una în anumite condiţii, afirmă Dacian Cioloş, copreşedinte USR-PLUS, iar cea mai dură condiţie anunţată de fostul premier este depolitizarea, în condiţiile în care liberalii au împânzit într-un an instituţiile publice cu activişti de partid.

"Am primit multe întrebări în ultimele săptămâni despre alianța noastră guvernamentală cu PNL după alegerile parlamentare. M-au întrebat jurnaliști, membri de partid, analiști politici și chiar membri ai PNL. Sunt dator cu un răspuns, pentru că întrebarea e legitimă. În plus, simt nevoia să clarific câteva lucruri, așa că există trei părți ale răspunsului și o să vă rog să citiți cu atenție dacă vă interesează subiectul.

1. USR PLUS este un partener onest care își va respecta promisiunile. Știu că se speculează că vom fi supuși la presiuni, că nu suntem obișnuiți cu politica de nivel înalt sau mai știu eu ce ipoteză fantastică. Dar să fie clar, nu vrem să repetăm situația CDR sau a Alianței DA și sper că PNL, care a făcut parte din ambele, să aibă și el aceeași raportare la viitoarea noastră colaborare. Noi nu putem garanta în ceea ce privește ce vrea și ce va face PNL, dar putem garanta pentru comportamentul nostru.

2. Vor exista negocieri, vor exista condiții. Cred că și PNL va avea condițiile sale, așa cum este normal. Din negociere va rezulta un guvern în care vom fi parteneri egali, care știu să se respecte unul pe celălalt, pentru că așa a decis electoratul. Nu suntem acolo ca să facem înțelegeri secrete, suntem acolo ca să facem ce ne cer cetățenii.

3. Există un punct central, nevralgic și fundamental în toată această discuție. Este vorba despre depolitizare. Nu cred că este ceva de negociat la acest capitol. România a fost paralizată de politizarea tuturor instituțiilor, ceea ce a dus la corupție endemică și la traseism politic. Înainte de a trece la reforme, trebuie făcută curățenia generală, care înseamnă depolitizare. Nu știu care este poziția PNL pe acest subiect, dar știu care este poziția noastră și a cetățenilor României exprimată în toate felurile, de la studii sociologice la manifestații de stradă.

În rest, cred că mai putem aștepta cu toții zece zile până la ziua votului și să lăsăm cetățenii să decidă cum va arăta viitoarea majoritate parlamentară și în jurul cui se va forma noul guvern", scrie Dacian Cioloş pe Facebook.

Dacian Cioloş este propunerea USR-PLUS pentru funcţia de prim-ministru. Acesta are însă şanse mici să fie desemnat de Klaus Iohannis, în condiţiile în care liberalii au mult mai multe şase să fie pe primul loc la alegerile parlamentare. Deşi are parte şi de susţinere din PNL, Cioloş ar putea fi viitorul premier doar dacă PNL ar obţine sub 30% la alegeri sau ar fi întecuţi de PSD, ceeea ce ar şubrezi poziţia lui Ludovic Orban în partid.