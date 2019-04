PNL sustine referendumul declansat de Presedintele Klaus Iohannis.

„Votul de ieri este o formă de amnistie mascată pentru marii infractori. Dacă românii vor vota masiv la referendum ținând cont că există temeiuri foarte serioase de neconstituționalitate pe cele două coduri votate ieri în Parlament, vom ajunge să le dezbatem din nou în Parlament după pronunțarea Curții Constituționale. Noi suntem foarte încrezători că decizia CCR va fi una favorabilă pentru că am avut o strategie prin care am sesizat neconstituționalitatea unor articole vechi și, de asemenea, am sesizat neconstituționalitatea unor articole votate ieri în Parlament, pe care special nu le-am sesizat la CCR tocmai pentru a bloca eliberarea marilor infractori prin coduri. Suntem convinși că decizia Curții va face ca cele două coduri să revină în Parlament din motive de neconstituționalitate. Acest lucru înseamnă VOT, din nou, în Parlament.

Ținând cont că unii deputați spun că au votat ieri pentru că au considerat că sunt doar articole constituționale, cumulat cu un vot masiv împotriva amnistiei din partea românilor, mârșăvia PSD poate fi oprită. Spălarea infractorilor poate fi oprită!” - a mai precizta Raluca Turcan.