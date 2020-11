PNL voteaza propunerea USR pentru functia de viceprimar al municipiului Timisoara si va propune propriul candidat

Presedintele PNL Timis, Alin Nica, anunta ca partidul sau va vota propunerea USR - PLUS pentru postul de viceprimar al municipiului Timisoara si ca va avea propriul candidat, aceasta desi cele doua formatiuni nu au semnat inca un protocol in acest sens, negocierile fiind inca in curs. Nica spune ca isi doreste ca acelasi lucru sa se intample si in alte localitati din judet. Sedinta de alegere a viceprimarilor are loc luni, la ora 17.00.