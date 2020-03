PNTCD a fost primit in ECPM, partid european ce promoveaza respectarea suveranitatii statelor nationale si valorile crestine

Cautand sa promoveze si sa apere valorile crestine impartasite de natiunile europene, board-ul Miscarii Politice Crestine Europene (European Christian Political Movement – ECPM) a acceptat in unanimitate, pe 21 februarie 2020, Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNTCD) din Romania ca cel mai nou membru al miscarii.

ECPM este singurul partid european care promoveaza explicit valorile crestine in politica cu scopul de a crea in Europa guverne drepte, care sa urmareasca justitia, libertatea, pacea si o societate bine ordonata, in care demnitatea umana si drepturile fundamentale sunt respectate, familiile reprezinta o prioritate, persoanele sunt protejate, economiile sunt sustenabile iar cultura si mostenirea crestina sunt prezervate.

ECPM vede Uniunea Europeana ca pe un instrument al pacii si prosperitatii, dar care are nevoie de o reforma serioasa, pentru a facilita cresterea economica, solidaritatea si diversitatea intr-un mod mai eficient.

ECPM sustine ideea de a se da inapoi guvernelor si parlamentelor nationale mai multa libertate, reducand birocratia UE si controlul asupra statelor nationale, crescand in acelasi timp cooperarea dintre statele suverane.

Fondat in 2005, ECPM a devenit partid european in 2010. La momentul actual, numara mai mult de 40 membri individuali ai parlamentelor nationale si regionale, 18 partide membre, 30 de organizatii asociate din toata Europa si 3 mandate in actualul Parlament European.

ECPM saluta reinnoirea parteneriatului cu PNTCD Romania avand in vedere ca cele doua partide, care au colaborat in trecut, sustin si promoveaza deopotriva valorile si prioritatile crestin-democrate.

“Suntem foarte fericiti ca PNTCD s-a alaturat partidului si cauzei noastre. Suntem convinsi ca ne aflam in fata unei cooperari fructuoase in anii ce vor urma“, a spus Presedintele ECPM, Branislav Škripek.

Partidul National Taranesc Crestin Democrat – (PNȚCD) este cel mai vechi partid din Romania, originile sale datand de la mijlocul secolului al XIX-lea. Comunistii au scos PNTCD in afara legii in 1947 si i-au arestat pe liderii acestuia, alaturi de alte sute de mii dintre membrii acestuia, dintre care multi au murit in inchisoare. PNTCD a fost primul partid politic inregistrat dupa caderea comunismului in Romania, in 1989.

Cele patru valori de baza ale PNTCD sunt democratia, valorile crestine, patriotismul luminat si dreptatea sociala.

“PNTCD este partidul simbol al Romaniei, parte a istoriei noastre moderne, care a participat la toate miscarile politice europene: Revolutia de la 1948, redefinirea Europei ca Europa a natiunilor dupa primul razboi mondial, opozitia impotriva nazismului si comunismului, precum si ocuparii sovietice. A fost partidul care a inceput procesul de integrare al Romaniei in UE si NATO, dupa 1990. Suntem foarte onorati sa fim parte a familiei ECPM si sa construim impreuna, pe bazele comune ale democratiei si valorilor crestine, o Europa mai buna si mai unita, ca o familie a natiunilor“, a spus Aurelian Pavelescu, Presedintele PNTCD.

Comunicatul oficial in limba engleza al ECPM poate fi accesat la adresa: pntcd-romania-becomes-the-newest-member-of-ecpm.html" target="_blank">https://ecpm.info/news/pntcd-romania-becomes-the-newest-member-of-ecpm.html/