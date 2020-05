Poți fi infectat cu coronavirus la piscina, daca apa conține clor? Raspunsul specialiștilor

Apa din piscină conține clor, astfel că înotul poate fi practicat în astfel de spații dezinfectate, dar va trebui să ținem cont de densitatea de persoane din piscină, a declarat Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, la Digi24. Rafila a subliniat că persoanele aflate într-un spațiu prea apropiat, indiferent că vorbim despre o piscină, cu […] The post Poți fi infectat cu coronavirus la piscină, dacă apa conține clor? Răspunsul specialiștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.