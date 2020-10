Poarta masca, arata ca iti pasa!: Ziua internationala de constientizare privind gripa

Pe data de 28 octombrie. De-a lungul anilor, această zi internațională a fost dedicată unor campanii internaționale complexe, prin care se atrage atenția asupra infecției cu virusurile gripale.Principalul obiectiv al acestei campanii este consolidarea progreselor obținute în campania din anul precedent și vizează distribuirea materialelor și mesajelor specifice pentru acest subiect. Este accentuată importanța vaccinării grupelor de risc: gravide, vârstnici, lucrători din domeniul medical, pacienți cu patologie cronică.Gripa este boală infecțioasă cauzată de un virus Influenza. Simptomele pot fi blânde sau severe. Cele mai întâlnite simptome sunt: febră, congestie nazală, durere de gât, dureri musculare, dureri de cap, tuse, strănut și starea de oboseală. Aceste simptome se instalează de obicei la două zile după expunerea la virus și durează mai puțin de o săptămână. Cu toate acestea, tusea poate să dureze mai mult de două săptămâni. La copii, mai pot apărea și diareea și stările de vomă, acestea fiind însă rare în cazul adulților. Diareea și stările de vomă apar și în cazul gastroenteritei, o boală ce nu are legătură cu gripa, existând posibilitatea de a fi asociate în mod eronat gripei. Printre complicațiile gripei se numără penumonia virală, o a doua pneumonie bacteriană, sinuzită, dar și înrăutățirea condițiilor medicale deja existente, precum astmul bronșic sau insuficiența cardiacă.reduce riscul de răspândire a virusului.de către o persoană bolnavă poate, de asemenea, reduce riscul răspândirii. Vaccinarea anuală împotriva gripei este recomandată depentru cei ce prezintă un risc ridicat. Vaccinul este eficient împotriva a trei subtipuri de virus gripal, din cele patru subtipuri, și este de obicei tolerat bine de organism. Vaccinarea făcută pentru un an poate să nu mai fie eficientă și în anul următor, deoarece virusul evoluează foarte rapid. Medicamentele antivirale pot fi folosite pentru a trata gripa, scrie wikipedia.org.Este clar că această pandemie de coronavirus ne-a schimbat pe toți, de la mic la mare.O pandmeie reprezintă, în sine, un eveniment marcant, fie că suntem direct implicați, în linia întâi, în spital, în contact direct cu pacienții, fie că suntem la o distanță mai mare de aceștia, izolați în casele noastre. Acest gen de eveniment poartă o încărcătură emoțională fantastică, uneori greu de controlat, cu repercursiuni în plan psihologic. Toate stările sunt resimțite exacerbat. Apar fără îndoială preocuparea permanentă pentru viitor, pentru felul în care viețile noastre pot fi impactate, o teamă irațională de ceilalți, de faptul că ne-ar putea îmbolnăvi.a lansat un spot din campanie pentru combaterea noului coronavirus. Mesajul se schimbă și nu mai merge pe îndemnul centralPrincipalul mesaj al spotului esteÎn cadrul clipului apar mai multe secvențe în care suntem îndemnați să respectăm câteva reguli elementare, pentru a opri răspândireaÎn reclamă ni se specifică să „ne spălăm pe mâini”, să „evităm îmbrățișările și strângerile de mână”, să folosim „plata cu cardul” și evitarea „contactului cu suprafețe comune”.