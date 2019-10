Poate fi Iohannis invins in turul doi? Cum arata linia de start si ce lipseste campaniei pentru Cotroceni Interviu

Mai sunt 50 de zile pana la alegerile prezidentiale, despre care stim cu siguranta ca-l vor avea actor in turul doi pe Klaus Iohannis. Va ramane Viorica Dancila in afara podiumului? Ajunge promisiunea lui Dan Barna, "fericiti in Romania", pentru a invinge? Pana una, alta, a fi corupt a devenit inca si mai rentabil in Romania decat fusese pana in 2016, spune sociologul Alin Teodorescu.