Poetul scotian, castigator al Premiului „Walter Scott” pentru literatura istorica

Poetul Robin Robertson este primul scotian castigator al Premiului „Walter Scott" pentru literatura istorica in valoare de 25.000 de lire sterline, informeaza BBC. artea pentru care a fost premiat, „b", este scrisa in versuri si proza, urmand un format pe care Scott insusi l-a folosit. Premiile Tony 2019 - Musicalul „Hadestown", marele castigator cu opt trofee Juriul a fost impresionat de „versul narativ captivant". The Long Take" spune calatoria interioara a veteranului canadian Joe Walker de la New York la Los Angeles si San Francisco, incercand sa isi reconstruiasca viata dupa ce a trait ororile razboiului in Europa. Potrivit juriului, „ ...