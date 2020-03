Poetul turc Ilhan Çomak a fost inchis timp de 26 de ani pentru o crima pe care nu a comis-o

Poetul turc Ilhan Çomak, care a câştigat anul trecut premiul Sennur Sezer pentru cea de-a opta şi cea mai recentă carte "Geldim Sana" (I Came to You), este în închisoare de 26 de ani, de când a fost arestat în 1994, student fiind la Geografie. Toate cărţile le-a scris în închisoare, relatează The Guardian, care a demarat o campanie media în care susţine eliberarea scriitorului, potrivit news.ro.

Conform sursei citate, principala vină a poetului este originea sa, kurdă. Acest lucru nu este o crimă, dar să faci parte sau să te asociezi cu o organizaţie kurdă este. Ar mai fi fost acuzat că a dat foc unei păduri, dar nicio dovadă nu a fost adusă în acest sens.

Singura "dovadă" a fost declaraţia sa obţinută sub tortură, care l-a împiedicat să fie eliberat condiţionat de mai multe ori.

Nu este neobişnuit ca Turcia să închidă scriitori. Au fost şi există prea mulţi închişi dar niciunul nu a fost încarcerat atât de mult timp. Unii au publicat din interior, chiar cu mare succes. Unul dintre cei mai mari poeţi turci, Nâzım Hikmet, care a murit în 1963, şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în închisoare sau în exil.

Urmare a protestelor din Parcul Gezi, din 2013, legate de protecţia mediului, peste 70.000 de studenţi turci au fost închişi iar după puciul din 2016 nu se mai cunoaşte numărul lor.

După tentativa din 2016 de răsturnare a regimului Erdogan, 53 de ziare au fost închise. Multe organizaţii media au fost scoase în afara legii. Cei care scriu pe reţelele de socializare împotriva regimului din Turcia sau distribuie mesaje sunt mai întâi arestaţi preventiv.

Populaţia kurdă şi scriitorii kurzi au fost cei mai afectaţi. Insitutul Cultural Kurd a fost închis după 2016, literatura acestei minorităţi fiind ameninţată. Poemele lui Çomak au fost publicate din ce în ce mai mult în engleză, dar nu sub formă de carte.

The Guardian a publicat în februarie, anul acesta, o solicitare adresată premierului şi ministrului Afacerilor Externe să ceară guvernului turc să-l elibereze cât mai curând.