Poezia unui angajat MAI a devenit virala in urma dramei de la Caracal: ’Lasați-l doar o noapte cu parinții / Și dreptul s-apeleze 112!’

Reacție neașteptată din partea unui jandarm, subofițer MAI, după cazul din Caracal. Florin Tudoran a scris o poezie legată de criminal, în care spune că dreptatea se poate face dacă acesta este predat părinților. Mai mult, jandarmul critică sistemul 112, care nu a salvat-o pe Alexandra.

"NU-L PEDEPSIȚI.

autor, Florin Tudoran.

La Domnul și la voi, cer îndurare:

Pe criminal vă rog, nu-l pedepsiți.

Dreptate nu se face-n închisoare,

Închideți ochii! Dați-l la părinți!

Să fie judecat numai de mame!

Să fie rupt și mestecat în dinți!

Nu-l condamnați, nu-l împușcați cu arme,

Creați o lege: Dați-l la părinți!

Nu condamnați părinții să-l plătească

Cum toți plătim atâția deținuți.

Dați "peste noapte"-o lege românească,

Iar criminalul, dați-l la părinți!

Plângem și noi, plâng îngerii și sfinții

Și așteptăm. Decizia-i la voi.

Lăsați-l doar o noapte cu părinții

Și dreptul s-apeleze 112!

28.07.2019"

este postarea subofițerului Florin Tudoran, jandarm în cadrul Inspectoratului Județean Prahova.

„În aproximativ 20 de minute am scris poezia. În această dimineață (duminică – n.r.) veneam de la serviciu, am tras mașina pe marginea drumului și am scris. Aseară m-am tot uitat la știri. Eram bulversat de eveniment. Am scris pentru că îmi e teamă. Acasă am o fetiță care face naveta de la Berceni la Ploiești la școală. O duc eu și o aduc. Dar mă îngrozește ideea. M-am oprit și am scris ce simțeam”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Florin Tudoran.