Point Break. Tanara generatie si pericolul teoriilor conspirationiste

M-am nascut cu frica de apa. Ma ingrozeau valurile marii care se spargeau galagios, ideea unui rau cu apa adanca, ori a unui bazin unde nu puteam atinge fundul cu picioarele. Dupa ce am invatat sa inot, frica a disparut, dar ori de cate ori treceam in piscina peste vreo scurgere, mintea mea inghesuia acolo mai multi monstri decat o carte de fratii Grimm. La fel se intampla si in ape adanci, lacuri sau mari, intunericul, ascunsul imi provoca o teama incredibila. Acolo orice lucru rau era posibil ...