Polaris M Holding continua distribuirea pubelelor galbene. Iata programul pentru saptamana viitoare

Polaris M Holding Constanța continua distribuirea pubelelor galbene pentru colectarea selectiva a deseurilor catre constantenii care locuiesc la case.

LUNI - 14.09 - strada Mihai Copilu, strada Mircesti, strada Motilor, strada Muntii Carpati, strada Muntii Dobrogei, strada Muntii Tatra, strada Augustus, strada Muresului, strada N. Teodoreanu (fost Brotacei), strada Palas, strada Remizei, strada Savu Timariu (fost Bucegi), strada T.H. Neculuta, strada Vifor Haiducul.

MARTI- 15.09 - aleea Aries, aleea Bahlui, aleea Bistrita, aleea Ialomitei, aleea Neajlov, aleea Tarnava, aleea Telita, aleea Tismana, strada Dambovita, Fundatura Ialomitei, strada Oltului, strada Slt. Ion Ghiculescu, strada Somes, strada Trotus.

MIERCURI - 16.09 - strada Abrud, strada Almas, strada Crisul Alb, strada Crisul Repede, strada Crisului, Fundatura Slt. Gheorghe Sasu, strada Sasu Dumitru, strada Sasu Vasile, strada Slt. Gheorghe Sasu.

JOI - 17.09 - strada Alba Iulia, strada Constatin Sandu-Aldea, Intrarea Retezat, Intrarea Valului, Intrarea Verde, strada Mitropolit Dosoftei, strada Retezat, strada Valului, strada Verde.

VINERI - 18.09 - strada Banu Maracine, strada Calistrat Hogas, strada Clabucet, strada Elena Cuza (Bratianu-Nicolae Filimon), strada Enachita Vacarescu ( Bratianu- Nicolae Filimon), Intrarea Nordului, strada Militara, strada Nicolae Mandoi, strada Prutului, strada Vasile Conta.

In situatia in care angajatii Polaris nu reusesc sa distribuie toate pubelele planificate intr-o anumita zi, distribuirea va continua in ziua urmatoare.Cele 30 de mii de pubele sunt distribuite gratuit si vor ajunge in toate cartierele de case ale orasului.Informam proprietarii gospodariilor, care nu vor fi gasiti acasa in momentul distribuirii pubelelor, ca isi pot ridica pubela galbena pe baza actului de proprietate si a cartii de identitate, de la sediul Polaris M Holding, str. Spiru Haret, nr. 2 A, Constanta, de luni-vineri, intre orele 08:00 – 14:00.Persoanele care locuiesc in zona de case vor primi impreuna cu pubela galbena si un pliant informativ (un ghid pentru colectarea selectiva a deseurilor) in care se regasesc informatii despre tipurile de deseuri care se depoziteaza in pubela si cum se depoziteaza corect aceste deseuri. De asemenea, in acest pliant se regaseste si ziua de colectare a pubelei galbene.❗Pubela galbena va fi scoasa in fata portii si va fi ridicata in ziua mentionata pe pliant. Deseurile reciclabile vor fi colectate de catre o autospeciala destinata acestor tipuri de deseuri, si apoi transportate la statia de sortare si reciclare unde vor fi resortate pe categorii si culori. In urma procesului de reciclare se obtin produse noi, saci menajeri, folii de plastic, precum si alte materiale.Va rugam sa nu amestecati deseurile menajere cu cele reciclabile. In pubela galbena se depoziteaza numai deseuri reciclabile din plastic, hartie/ carton si metal;Presati / taiati/ striviti deseurile din ambalaje inainte de a le depune in pubela galbena, in acest mod se foloseste la maxim capacitatea pubelei;Deseurile se biodegradeaza foarte greu, unele dintre ele nu se degradeaza niciodata. Daca, colectam selectiv, reducem cantitatea de deseuri care ajunge la groapa de gunoi si implicit ne protejam sanatatea si mediul inconjurator.