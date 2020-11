Polemica pe seama vaccinului anti-COVID intre Monica Pop și Valeriu Gheorghița

Medicul oftalmolog Monica Pop a declarat că nu se va vaccina anti-Covid, pretinzând „efectele secundare” ale vaccinului anti-COVID. Afirmaţiile medicului sunt contrazise chiar de medicul militar Valeriu Gheorghiţă, care este coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-SARS-CoV-2. Gheorghiță susţine că datele care arată scepticismul unora dintre cadrele medicale cu privire la vaccinul anti-COVID sunt “foarte importante”, […] The post Polemică pe seama vaccinului anti-COVID între Monica Pop și Valeriu Gheorghiță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.