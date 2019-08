Polițiștii bucureșteni au amendat cu 500 de lei parinții copilului care a facut apelul fals la 112, spunand ca e captiv intr-un canal

Polițiștii bucureșteni i-au amendat pe părinții copilului care au pus pe jar, marți, autoritățile, după ce a anunțat la 112 că ar fi captiv într-un canal din Capitală. Oamenii legii spun că, în ultimele zile, astfel de apeluri false sunt tot mai frecvente.

"Astăzi în jurul orelor 14:30, am fost sesizați prin apel 112 de catre un minor cu privire la faptul ca, in urma unei altercatii cu un alt minor acesta l-a impins intr-un canal de pe o strada din sectorul 4.

La fața locului au fost mobilizati peste 70 de politisti din cadrul Sectoarelor 3 , 4 si 5, fiind desfășurate activități ample de cautare .

În urma verificărilor efectuate s-a reusit identificarea minorului la adresa de domiciliu, stabilindu-se faptul ca apelul este fals, nefiind primul de acest gen efectuat de catre minor.

Parinții minorului in cauza au fost sancționați cu amendă în cuantum de 500 de lei .

Folosim acest prilej pentru a adresa rugamintea cetățenilor să apeleze Serviciul 112 doar în cazul unei urgențe.

Apelurile false de genul celui de mai sus, intalnite frecvent in ultimele zile conduc la irosirea resurselor umane si logistice, in plus, impiedicand utilizarea acestora pentru interventia pentru eliminarea unor urgente reale", se precizează într-un comunicat al Poliției Capitalei.