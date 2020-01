Polițiștii din Timișoara s-au MIȘCAT ca la CARTE: talhar prins in timp record dupa ce a JEFUIT o varstnica pe o strada circulata

Polițiștii din Timișoara s-au mișcat ca la carte și au prins, în timp record, un tâlhar care a deposedat o vârstnică neajutorată de poșeta. Incindentul s-a întâmplat pe o stradă intens circulată, însă hoțul a reușit să fugă. Polițiștii s-au mobilizat și l-au prins rapid.

"La data de 30.01.2020 in jurul orei 10:45, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie in varsta de 78 de ani,in timp ce intra in scara unui bloc de pe strada Gheorghe Lazar din Timisoara,a fost deposedata prin violenta de catre o persoana necunoscuta de poseta, pe care o avea asupra ei. Aceasta continea suma de 1200 lei,acte si bunuri personale.

In urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timisoara, jurul orei 16:00, a fost depistat un bărbat, de 30 de ani, in zona Garii de Nord,acesta fiind bănuit de comiterea faptei.

Prejudiciul a fost recuperat integral.