Polițiștii fac filtre rutiere la intrarile in municipiul Galati, dupa ce s-a constatat ca a crescut numarul de autoturisme care intra in oras

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis, miercuri, să instituie filtre rutiere la intrările în municipiul Galaţi. Măsura a fost luată după ce s-a constatat că, în ultimele zile, fluxul de autoturisme care intră în Galaţi s-a mărit, iar autorităţile iau în calcul că printre cei sosiţi în oraş s-ar afla şi persoane care au trecut prin Suceava, anunță news.ro.

"Am mai luat o serie de măsuri, în ceea ce priveşte instituirea filtrelor la intrările în municipiul Galaţi. Având în vedere şi evoluţia stării epidemiologice, am decis împreună cu Armata să verificăm toate autovehiculele care intră în municipiul Galaţi, pentru că am constatat că există un aflux destul de mare de autoturisme care intră în municipiu, pe toată perioada zilei. Am luat această decizie mai ales că a fost instituită şi zona de carantină în judeţul Suceava. Tot pentru persoanele care vin din judeţul Suceava, am dispus ca cei care intră în Galaţi să intre în carantină, în spaţiile special amenajate”, a spus prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Avrămescu.

De asemenea, autorităţile locale şi judeţene din Galaţi au încheiat contracte pentru a putea asigura spaţii de cazare pentru cadrele medicale implicate în tratarea şi monitorizarea pacienţilor afectaţi de noul coronavirus, pentru a reduce posibilitatea răspândirii virusului.

"După ce am discutat cu domnul secretar de stat Raed Arafat, a fost luată decizia să putem asigura cazarea atât pentru cadrele medicale din spitalele din subordinea Consiliilor Judeţene, cât şi pentru cadrele medicale din spitalele care sunt în subordinea municipalităţii. De asemenea, măsura se aplică şi pentru spitalele care aparţin de ministere. Cadrele medicale vor fi cazate în unităţi hoteliere din municipiu, Consiliul Judeţean şi Consiliul Local încheiind în acest sens contracte cu unităţi hoteliere. Pentru Serviciul de ambulanţă, avem pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, un spaţiu de cazare în regim hotelier care este în administrarea Fundaţiei Sportului Gălăţean”, a mai transmis prefectul judeţului Galaţi.

