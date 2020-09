Polițiștii nu iarta - DOSARE PENALE in cazul a zeci de vize de flotant in doua localitati rurale

Poliţiştii timişeni au deschis două dosare penale pe numele unor persoane din două localităţi rurale, pentru fals în declaraţii, care au cazat în spaţiile lor locative zeci de persoane, pentru a li se face viză de flotant şi care vor avea drept de vot, anunță AGERPRES.

În noua situaţie, numărul flotanţilor din localităţile Bara şi Secaş îl depăşeşte pe cel al localnicilor.

"Sunt două dosare penale pentru fals în declaraţii şi se efectuează cercetări", au declarat, joi, pentru AGERPRES, reprezentanţi ai Biroului de presă al Poliţiei Timiş.

Subprefectul de Timiş, Mircea Băcală, a precizat, pentru AGERPRES că a primit o informare legată de numărul de flotanţi la nivelul judeţului Timiş, la nivelul datei de 12 septembrie, care i-a atras atenţia din start asupra numărului de flotanţi din cele două localităţi mici, Bara şi Secaş.

"Am constatat că în respectivele localităţi, dacă se prezintă toată lumea la urne, cei de pe lista electorală permanentă plus flotanţii, nu vom putea asigura dreptul la vot pentru că nu vom avea suficiente buletine de vot. În fiecare an electoral existau acolo aceleaşi probleme, pentru că în jurul prânzului nu mai existau buletine de vot. Ca să nu se repete situaţia, am informat Biroul electoral de circumscripţie din Bara şi Secaş şi Biroul Electoral Judeţean şi s-a decis tipărirea unui număr suplimentar pentru cele două localităţi", a afirmat Mircea Băcală.

Potrivit acestuia, în fiecare din cele două sate sunt circa 200 de localnici şi peste 300 de flotanţi.

"Astăzi ne vin buletinele de vot pentru Bara şi Secaş, iar mâine le se vor distribui împreună cu toate materialele. Pe de altă parte, cei de la Evidenţa populaţiei şi Inspectoratul de Poliţie Timiş au convenit asupra unui protocol ca atunci când cei de la Evidenţa populaţiei constată că există un număr foarte mare de flotanţi să sesizeze Poliţia Timiş pentru a demara cercetări la faţa locului", a detaliat Mircea Băcală.