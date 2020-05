Poliția a inceput sa dea amenzi in starea de alerta. Ce sancțiuni au fost aplicate

S-au dat primele amenzi pentru nerespectarea regulilor în timpul stării de alertă. Este vorba despre aproape 130 de sancțiuni în ultimele 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 127 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 71.000 de lei, ca urmare […] The post Poliția a început să dea amenzi în starea de alertă. Ce sancțiuni au fost aplicate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.