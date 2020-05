Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) informează că a aplicat, sâmbătă, amenzi în cuantum total de 12.000 lei pentru cinci membri ai Executivului, contravenţiile constatate fiind nepurtarea măştii de protecţie sanitară şi fumat în spaţii în care acest lucru este interzis. ”Astfel, doi membri ai Executivului au fost sancţionaţi cu câte două amenzi […] The post Poliția Capitalei: 12.000 de lei, amenzile pentru cinci miniștri din poza de la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.