Poliția din Berlin a reprimat violent protestele impotriva maștilor: oameni tarați pe strada și blocaje in trafic

Poliţia din Berlin a oprit protestul de sâmbătă din cauza nerespectării dinstanţării şi pentru că participanţii nu purtau mască. Protestele se desfăşoară în condiţiile în care numărul de noi infectări cu COVID-19 este în creştere.

Citește și: Ludovic Orban strigă 'BINGO' în interiorul partidului: moțiunea de cenzură nu va trece

Poliţia din Berlin a oprit protestul de sâmbătă, desfăşurat de activiştii împotriva măsurilor de protecţie şi prevenire a infectării cu COVID-19. Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că în mare parte protestatarii au înţeles mesajul şi se retrag paşnic, însă mai sunt şi zone în care s-au raportat violenţe, cum ar fi incendieri ale containerelor şi drumuri blocate, informează Agerpres.

Mai multe blocaje şi sit-in-uri au avut loc la Berlin după ce poliţia a dispersat o manifestaţie "anti-corona". Printre protestele neobişnuite s-au aflat un sit-in de circa 40 de persoane pe strada Schiffbauerdamm şi un blocaj pe Universitaetsstrasse, tot în centrul Berlinului.



Poliţia a precizat că o persoană a fost arestată după ce a aruncat cu o sticlă, iar un container a fost incendiat pe Friedrichstrasse, o arteră comercială foarte circulată.



În imaginile prezentate de media locale pot fi văzuţi protestatari târâţi de poliţişti de la locul protestelor.

Protestatarii care s-au strâns sâmbătă în centrul Berlinului, la Poarta Brandenburg, au purtat pancarte şi mesaje precum „Opriţi minciunile despre corona!”, „Merkel să plece!” şi „Lăsaţi copiii să respire!”.

Autorităţile din Germania eu emis miercuri un comunicat prin care au anunţat că vor închide protestul de sâmbătă.

Vineri, Angela Merkel i-a rugat pe cetăţeni să rămână precauţi şi să se protejeze împotriva virusului, aşa cum au făcut şi până acum.

În mai multe capitale ale Europei, printre care Berlin şi Paris, au loc proteste împotriva măsurilor de prevenţie a infectării cu coronavirus. Participanţii se opun vehement regulilor impuse de guvern, cu toate că în ultimele săptămâni numărul cazurilor de bolnavi COVID-19 este în continuă creştere.

#Berlin huge gathering against #COVIDー19 measures

Police helpless to deal with number may increase in coming hours #Berlin2908 #BerlinProtest https://t.co/sTIDkGQLXb#PublicEye pic.twitter.com/8LwL302C0W