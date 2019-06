Poliția, in alerta! Un prahovean a evadat din inchisoare

Vestile care circula in ultima vreme despre artistul Mihai Constantinescu nu sunt tocmai bune. La Spitalul Floreasca, unde cantaretul este in continuare internat, medicii fac tot posibilul pentru recuperarea completa a acestuia. Muzicianul are nevoie de sange, iar familia si prietenii s-au mobilizat pentru a-i convinge pe oameni sa doneze sange pentru iubitul artist.