POLIȚIA INTRA PE FIR - Distribuirea de buletine de vot specimen cu ștampila ANULAT pe numele unui CANDIDAT sub lupa

Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Bistriţa-Năsăud a fost sesizat, duminică dimineaţa, cu privire la buletinele de vot tip specimen distribuite la nivelul judeţului, care ar avea aplicată ştampila "Anulat" chiar pe numele unuia dintre competitorii electorali, dar şi cu privire la distribuirea pe o reţea de socializare a unui material video de campanie, chiar în ziua celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, anunță AGERPRES.

Prima sesizare, privind buletinele de vot specimen, a fost respinsă, iar a doua a intrat în atenţia Poliţiei."A fost adresată o întâmpinare Biroului Electoral Judeţean, formulată de către competitorul Partidul Naţional Liberal, care a fost respinsă, cu privire la modul în care s-a făcut anularea buletinului de vot specimen în birourile electorale ale secţiilor de votare. De asemenea, am mai avut şi o plângere privind o postare pe Facebook, care face trimitere la competitorul electoral Partidul Social Democrat, care a fost admisă în parte, în sensul sesizării Inspectoratului de Poliţie Judeţean cu privire de a face o cercetare şi de a dispune, dacă există cazul, o sancţionare în acest sens", a declarat duminică Alexandru Vintilă, membru în cadrul BEJ Bistriţa-Năsăud.Potrivit lui Vintilă, în ceea ce priveşte buletinele de vot tip specimen, acestea au fost comandate la o tipografie de către Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud, iar membrii BEJ au stabilit că sesizarea trebuie respinsă, pentru că legea nu prevede cum şi unde se aplică ştampila cu menţiunea "Anulat", iar ştampila are un singur scop, acela de a invalida documentul.În ceea ce priveşte a doua sesizare, cazul a fost preluat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)."Din câte am constatat noi, se află o postare pe o pagină de Facebook denumită "campanieelectoralăpsd2019", este un videoclip care face referire la un competitor electoral, cu menţiunea de a vota. Noi nu am putut să stabilim cine este aparţinătorul sau dacă se află în vreo culpă privind data la care a fost înregistrat respectivul material video sau când a fost publicat, însă am admis acea plângere, în sensul sesizării IPJ", a menţionat reprezentantul BEJ Bistriţa-Năsăud.