Poliția italiana folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii impotriva restricțiilor

Poliția din Italia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile furioase din orașele din nordul țării, Torino și Milano, după ce protestele împotriva ultimei runde de restricții anti-coronavirus au izbucnit în violențe, scrie The Guardian. În timp ce șeful Organizației Mondiale a Sănătății a cerut țărilor „să nu renunțe" în lupta lor pentru a […]