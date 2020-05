Poliția Locala din Timișoara SE REVOLTA dupa atacurile lui Vela: LISTA salariilor și SCAPAREA intenționata din sume

Poliția Locală din Timișoara se revoltă după ce ministrul de Interne, Marcel Vela, a acuzat că agenții au salarii de 8.000 de lei pentru a păzi un parc, în vreme de oamenii legii de la IPJ Timiș care prind infractor și își riscă viața au lefuri cu jumătate mai mici. Poliția Locală face publică lista cu salarii, însă uită, în mod extrem de convenabil de norma de hrană, care adaugă lunar 10.000 de lei la salariu.

"Poliția Locală Timișoara a luat act de poziția Domnului Ministru al Ministerului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, care a declarat că nu este normal ca polițiștii locali de la Timișoara să aibă salarii de 8000-9000 de lei. Înainte de toate menționăm faptul că polițiștii locali din Timișoara au participat, de la instituirea stării de urgență, împreună cu efectivele Poliției Naționale și sub coordonarea operațională a acestora, dar și cu efectivele de jandarmi și ale Ministerului Apărării Naționale, la zeci de misiuni menite să reducă răspandirea noului coronavirus Sars-Cov2, de la supravegherea unităților spitalicești, verificarea izolaților la domiciliu, participarea la filtre de verificarea a persoanelor care circulă pe raza municipiului și respectă sau nu ordonanțele militare, patrulări pentru verificarea păstrării ordinii și liniștii publice în parcuri, dar și cu ocazia Sărbătorilor de Florii, Sărbătorilor Pascale și în perioada premergătoare zilei de 1 Mai. Subliniem faptul că la nivel local, colaborarea dintre instituții a fost una fără probleme, așa cum de altfel a fost și înainte de această perioadă care ar trebui să ne unească și nu să ne dezbine. Poliția Locală Timișoara este una dintre instituțiile performante din acest domeniu din țara noastră, dovadă fiind indicatorii de performanță care au stat la baza activității an de an și care au fost depășiți prin munca asiduă și profesionalismul oamenilor din stradă, zi și noapte, de sărbători sau în week-enduri, fără să țină cont de vreme sau anotimp, dincolo de viața de familie și de situațiile dificile la care au fost nevoiți să facă față.

Numai la nivelul anului trecut, Poliția Locală Timișoara a constatat un număr de 133 de fapte de natură penală, iar 136 de făptuitori ai acestora au fost prinși și predați pentru continuarea cercetăîrilor Poliției Naționale, 3 urmăriți au fost prinși de polițiștii locali și predați Poliției Naționale. În ultimii trei ani, au fost depistați și predați un număr de 333 migranți către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvarșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei. De asemenea, pe linie de autovehicule abandonate și fără stăpan, în anul 2019, în Timișoara au fost ridicate, ca urmare a acțiunilor polițiștilor locali timișoreni un număr de 1329 autovehicule abandonate de pe străzile orașului, conform Legii 421/2002. Ca urmare a acțiunilor polițiștilor locali din cadrul Serviciului Circulație Rutieră, în anul 2019, alte 503 autovehicule au fost ridicate ca măsură complementară ca urmare a staționărilor neregulamentare constatate de polițiștii locali. Aceste cifre reflectă doar o parte din activitatea polițiștilor locali din Timișoara în stradă, activitate apreciată de altfel de cetățenii orașului care au apelat la Poliția Locală Timișoara în soluționarea problemelor lor, fiind înregistrate, anul trecut, un număr de 13914 sesizări pe diferite linii.

Polițiștii locali din Timișoara și-au ales această meserie pentru a apăra cetățeanul, pentru a veni în sprijinul acestuia, pentru a-l respecta și pentru a-l proteja, dincolo de expunerile inevitabile ale meseriei, și va acționa în continuare ferm, vor fi în continuare prezenți la datorie indiferent de situațiile dificile cărora trebuie să le facă față, cu riscul uneori de a și greși, pentru că pană la urmă nimeni nu este fără greșeală. Pentru buna informare a dvs, Domnule Ministru, redăm mai jos salariile REALE ale polițiștilor locali din Timișoara, sumele fiind cele nete, cu mențiunea că niciunul dintre acestea nu ajunge la sumele despre care ați fost informat.

(1) 2.000-3.000 lei / lună, pentru 93 de polițiști locali

(2) 3.000-4.000 lei / lună, pentru 132 de polițiști locali

(3) 4.000-5.000 lei / lună, pentru 33 de polițiști locali

Salariile funcțiilor de conducere:

(4) 6.054 lei / lună, pentru șef birou

(5) 6.582 lei / lună, pentru șef serviciu

(6) 7.032 lei / lună, pentru director executiv adjunct

(7) 7.435 lei / lună, pentru director executiv", transmite Poliția Locală Timișoara.