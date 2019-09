Poli Iasi a decis unde va juca meciurile de pe teren propriu din Liga 1. Stadionul din Iasi urmeaza sa fie modernizat

Poli Iasi1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi la un moment dat Vasluiul si Piatra Neamt pareau favorite sa gazduiasca meciurile Politehnicii Iasi in urmatoarele trei luni, in cele din urma oficialii din Copou au fost nevoiti sa apeleze la o a treia varianta - Botosani, considerata initial de ”avarie”. Si asta pentru ca arenele din Vaslui si Piatra Neamt necesita ajustari intr-un timp scurt la partea de infrastructura pentru a putea gazdui meciuri de prima liga, in timp ce stadionul din Botosani intruneste toate conditiile cerute de LPF. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a declarat ca in proportie de 90 la suta echipa ieseana va juca la Botosani, gruparea din judetul vecin urmand sa dea un raspuns oficial in cursul zilei de marti.&n ...