Poli Iasi ajunge la 31 de puncte si scapa matematic de retrogradare dupa un egal cu Dinamo

Dinamo si Poli Iasi au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci din etapa cu numarul 11 a play-out-ului. Jucat in fata a 1.150 de suporteri, meciul nu a fost unul atat de inchis pe cat o arata scorul. Arma preferata a elevilor lui Rednic si Stoican a fost sutul de la distanta. Niciunul nu si-a atins insa tinta, asa ca presiunea a fost aruncata asupra „centralului" Adrian Cojocaru. Dinamovistii au cerut de doua penalty, ambele dupa faze in care Mihaescu si-a deviat mingea in mana, in minutele 29 si 83. O situatie asemanatoare a existat si in careul dinamovistilor, cand Dussaut si-a degajat mingea in brat. Dinamo ramane lider in play-out, cu 42 de puncte, dar poate fi egalata de Gaz Metan, ...