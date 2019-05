Poli Iasi - FC Hermannstadt 0-0! A inceput meciul - LIVE TEXT

Poli Iasi FC Hermannstadt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 9' Poli Iasi conduce meciul, avand o posesie superioara. 3' Ocazie mare pentru gazde! Jucatorii echipei din Copou au acuzat un hent in careul advers si o lovitura de la 11 metri. 1' A inceput partida! LIVE TEXT Stire initiala: Poli Iasi isi poate asigura in proportie de suta la suta prezenta in Liga I si in sezonul viitor in cazul unui succes in meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, programat sambata, cu incepere de la ora 15.30, in cadrul etapei a 11-a din play-out. Antrenorul Flavius Stoican a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca elevii sai au un moral bun dupa ultimele rezultate pozitive si spera sa continue pe aceeasi linie ascend ...