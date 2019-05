Poli Iasi - FC Hermannstadt! Meci crucial pentru echipa din Copou! Iata echipele de start - LIVE TEXT

Poli Iasi FC Hermannstadt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poli Iasi isi poate asigura in proportie de suta la suta prezenta in Liga I si in sezonul viitor in cazul unui succes in meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, programat sambata, cu incepere de la ora 15.30, in cadrul etapei a 11-a din play-out. Antrenorul Flavius Stoican a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca elevii sai au un moral bun dupa ultimele rezultate pozitive si spera sa continue pe aceeasi linie ascendenta. ”Ne asteapta o partida dificila, pe care trebuie sa o castigam. Vrem sa repetam evolutia din meciul cu Dunarea, cand am castigat sec. Ne dorim sa mergem pe aceeasi linie. Avem rezultate pozitive in ultima perioada, care ne dau un moral bun. Est ...