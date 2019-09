Poli Iasi, la primul meci in exilul de la Botosani. Mihai Teja e optimist inaintea jocului cu FC Hermannstadt

Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poli Iasi va disputa duminica, contra lui Hermannstadt, primul meci dintr-o serie de patru (cel putin) pe teren ”propriu”, la Botosani, dupa inceperea lucrarilor de inlocuire a suprafetei de joc din Copou. Situata pe locul 5 in clasament dupa 8 runde, cu 15 puncte, echipa ieseana va trebui sa gestioneze foarte bine aceasta perioada delicata de cateva luni petrecuta in ”exil”, pentru a nu strica tot ce s-a realizat bun in prima jumatate a turului. Dincolo de dezavantajul jocului pe un teren strain, elevii lui Mihai Teja vor fi privati si de suporterul publicului, unul extrem de important in meciurile disputate de ieseni in Copou in acest sezon, media de pana acum fiind de aproape 5.000 ...