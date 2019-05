Poli Iasi pierde derby-ul Moldovei jucat impotriva FC Botosani! Acest meci a consemnat si ultima reprezentatie pentru cei doi tehnicieni, Flavius Stoican si Liviu Ciobotariu

Poli Iasi FC Botosani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FC Botosani a incheiat play-out-ul cu noua victorie, echipa lui Liviu Ciobotariu ajungand la sase victorii consecutive. Departe de grijile retrogradarii, cele doua echipe au oferit o prima repriza modesta, fara ocazii importante de poarta. Iesenii au avut un gol anulat in prima repriza, anulat in mod corect dupa un fault in atac comis asupra portarului Fraisl. Botosanenii au dominat in repriza secunda a meciului jucat impotriva CSM Politehnica Iasi si au obtinut victoria dupa golurile lui Andrei Burca si Holzmann, din minutele 47 si 68. Derby-ul Moldovei a consemnat si ultima reprezentatie pentru cei doi tehnicieni, Flavius Stoican si Liviu Ciobotariu. FC Botosani a depasit-o ...