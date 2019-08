Polițist implicat intr-un dosar de proxenetism: Eu in fața casei lui Dinca am fost strict pentru fluidizarea traficului

Polițistul din cadrul IPJ Olt, care a fost destituit ca urmare a anchetării sale într-un dosar de crimă organizată, a fost aproape de casa lui Gheorghe Dincă în noaptea în care anchetatorii au așteptat dimineața pentru a interveni. Omul de afaceri Remus Rădoi spune că polițistul era parte din rețea, potrivit Mediafax.

Dan Dumitrescu, polițistul destituit din cadrul IPJ Olt, a declarat, miercuri, că era de serviciu în noaptea dinainte de intervenția în locuința lui Gheorghe Dincă.

„Sunt polițist de 15 ani. (...) Eu în fața casei lui Gheorghe Dincă am fost strict pentru a asigura măsuri de ordine, fluidizare a traficului. Noi, Biroul Rutier Caracal, adică Serviciul Rutier Olt a ajutat Biroul Rutier Caracal. Nu am păzit casa nimănui. (...) Am fost de serviciu efectiv. Am ajutat Biroul Rutier Caracal”, a declarat, miercuri, într-o intervenție la Antena3, Dan Dumitescu, polițistul din Olt, care a fost destituit în urma unor informații potrivit cărora făcea parte și dintr-o rețea de proxenetism.

Întrebat dacă știa că Gheorghe Dincă făcea taximetrie în mod ilegal, Dumitrescu a spus că nu îl cunoștea pe aceasta.

„Nu l-am cunoscut pe Gheorghe Dincă. Nu aveam informații (de taximetrie ilegală – n.r.). Nu am avut aceste cunoștințe”, a mai spus Dumitrescu.

Un polițist din Caracal, ridicat în aprilie alături de alte persoane într-un dosar de trafic de proxenetism și cămătărie, a fost destituit din Poliție.

Potrivit Poliției, motivul destituirii acestuia îl constituie abateri disciplinare de „comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției”.

Decizia a fost luată după finalizarea cercetării prealabile a polițistului, declanșată în urma apariției a unor informații cu privire la posibila sa implicare într-un dosar penal.

„Este vorba despre un dosar penal în care se efectuează cercetări, de către polițiști din cadrul S.C.C.O. Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de criminalitate organizată, fiind efectuate mai multe percheziții domiciliare, inclusiv la locuința lucrătorului de poliție”, susține Poliția.

Surse din anchetă au susținut că este vorba despre un polițist din Caracal, ridicat în aprilie alături de alte persoane într-un dosar de trafic de proxenetism și cămătărie.

În aprilie, DIICOT anunța că procurorii și poliţiștii au făcut 34 de percheziții în Caracal și în comunele Traian, Redea, Drăghiceni, Fărcaşele şi Tia Mare, din județul Olt, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă și șantaj. Grupul ar fi fost constituit în anul 2015 de către șapte persoane, având ca principal scop oferirea de bani cu camătă, precum și impunerea unor taxe de protecție. S-a stabilit că suspecții au dat împrumuturi cu dobânzi între 20 și 100% lunar, recuperarea sumelor de bani și a dobânzilor aferente făcându-se prin violență, amenințare și șantaj, dar și prin invocarea unor relații în rândul polițiștilor, pentru ca persoanele respective să nu depună plângeri.

Poliția Olt anunța tot atunci că membrii grupării erau bănuiți și că au recrutat mai multe persoane pe care le-ar fi dus în Germania, Anglia şi Italia, unde le-ar fi exploatat sexual prin obligarea la practicarea prostituţiei.

Au fost audiate atunci 120 de persoane.

Surse judiciare declară că la perchezițiile din aprilie a fost ridicat și un polițist de la Biroul Rutier Olt, care anterior lucrase ca polițist de proximitate în Caracal. Polițistul a fost audiat atunci ca martor, însă aceleași surse judiciare spun că a devenit suspect, acesta fiind și motivul pentru care a fost destituit din Poliție.