Polițist in misiune, ranit grav de un copil de 15 ani care conducea beat o mașina

Un incident deosebit de grav a avut loc în Oradea. Un polițist aflat în misiune a fost rănit grav de un copil care conducea beat o mașină, probabil furată. Potrivit Poliției Bihor, în noaptea de joi spre vineri un tânăr de 15 ani din comuna Oșorhei în timp ce conducea o mașină a încercat să The post Polițist în misiune, rănit grav de un copil de 15 ani care conducea beat o mașină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.