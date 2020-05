Polițistul care a ucis un barbat de culoare in SUA, arestat. La fel și o echipa CNN

Poliţistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri în legătură cu moartea, în această săptămână, a lui George Floyd, un afroamerican al cărui deces a declanşat proteste în întreaga ţară, relatează DPA, Reuters şi AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranţă publică din Minnesota, a declarat că Derek Chauvin a fost ridicat […] The post Polițistul care a ucis un bărbat de culoare în SUA, arestat. La fel și o echipă CNN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.