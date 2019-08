Polițistul Traian Berbeceanu da cațile pe fața: Documentul care prezinta mafia din justiție care a incercat rasturnarea sa de la conducerea BCCO Alba

Poliţistul Traian Berbeceanu publică volumul-document "Radiografia unei mârşăvii judiciare", despre lupta împotriva crimei organizate şi cazul care a fost instrumentat împotriva lui, la Curtea Veche Publishing, news.ro.

"Radiografia unei mârşăvii judiciare", de Traian Berbeceanu, cuprinde memoriile recente ale unui poliţist angajat în lupta împotriva crimei organizate din România. Din funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, Traian Berbeceanu a trăit evenimente care merită consemnate de istoria contemporană şi care constituie o mărturie asumată în totalitate de către autor.

"Radiografia unei mârşăvii judiciare" poate fi comandată exclusiv pe www.curteaveche.ro până la 7 august.

"Între coperţile acestei cărţi vă sunt dezvăluite modalităţile perfide şi ilegale prin care reprezentanţi ai unor instituţii judiciare şi-au dat mâna cu lideri ai crimei organizate, sprijiniţi fiind de lucrători ai serviciilor de informaţii, urmărind inculparea mea cu orice preţ pentru fapte imaginare şi înlăturarea mea de la conducerea Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia. Toate aceste acţiuni au fost generate de teama că, împreună cu echipa mea, obţinusem probe care ar fi putut conduce la demararea unor dosare penale pe numele unora dintre ei, la redeschiderea unor cauze în care fuseseră anterior cercetaţi ori la iniţierea unor cercetări disciplinare", spune Traian Berbeceanu despre volum.

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, care are competenţă în judeţele Alba, Hunedoara şi Sibiu, din anul 2005 până în 2011. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea unei grupări specializate în furt de fier vechi din judeţul Hunedoara, denumită „Hidra”. Un număr de 49 de persoane au fost atunci trimise în judecată pentru activităţi de furt de fier vechi în valoare de milioane de euro din zona industrială a municipiului Hunedoara. De la momentul respectiv, BCCO Alba Iulia a ocupat în fiecare an primul loc pe ţară în competiţia cu structurile similare.

Supranumit „Comisarul Cattani”, Berbeceanu este unul dintre cei mai cunoscuţi poliţişti din România, recunoscut pentru integritate şi eficienţă.

"Când va apărea cartea lui Traian Berbeceanu, pe care v-o recomand din toată inima, după ce o veţi citi, veţi înţelege cu ce se ocupă un poliţist adevărat, ce cazuri rezolvă, cum le rezolvă şi la ce nivel se implică, pentru a sfârşi mai apoi arestat şi cu o carieră ruinată de nişte ticăloşi care, cel mai probabil, după ce au fost condamnaţi la închisoare cu condamnare în primă instanţă, vor scăpa din cauza deciziei CCR, prin aceea că faptele lor se vor prescrie până la rejudecare. Şi mai important, veţi înţelege cum arată profilul unui adevărat ministru de interne", a declarat Marian Godină despre carte pe pagina lui de Facebook.

Volumul este disponibil în precomandă pe curteaveche.ro la preţul de 55 lei. După data de 12 august, el va fi disponibil în librăriile din toată ţara.

Fragmente din carte:

"De‑a lungul timpului, poliţiştii Brigăzii şi‑au făcut datoria cu profesionalism. Împreună am probat faptele ilicite ale unor grupări infracţionale puternice şi am trimis în spatele gratiilor sute de infractori, dintre cei mai abili şi perfizi. Adesea, am simţit fiori pe şira spinării ştiind că în spatele unei uşi se poate afla un individ periculos, înarmat şi dispus să facă orice pentru a scăpa. Am simţit de multe ori transpiraţia rece prelingându‑ni‑se pe piele când participam la acţiuni cu grad mare de risc. Au fost însă riscuri pe care ni le‑am asumat, chiar şi atunci când noi, sau membrii familiilor noastre, eram ameninţaţi făţiş, când se făceau cele mai diabolice planuri de înlăturare a noastră sau de răzbunare împotriva celor dragi. Mereu am ştiut să ne ferim, să dejucăm şi să anihilăm aceste încercări perfide şi mârşave, ştiind permanent că infractorii se află „de cealaltă parte a baricadei“! Însă, în ultimii ani, am simţit tot mai pregnant prezenţa Crimei Organizate în imediata noastră apropiere. Nu mai existau bariere, indivizi de cea mai joasă speţă au fost angajaţi în instituţii judiciare importante, dobândind poziţii‑cheie, şi au devenit, prin acţiunile lor, cu mult mai periculoşi decât infractorii consacraţi, cu care eram atât de obişnuiţi. Aceştia s‑au căţărat, cu abilitate de maimuţe, în poziţii strategice, împinşi mereu de la spate de câte un curent politic favorabil ori de câte o relaţie temeinic întreţinută, apoi au subordonat instituţiile pe care le‑au invadat unor interese de grup, politice sau economico‑financiare, în detrimental interesului public. S‑au străduit să asmută asupra noastră colegi din alte structuri, să ne învrăjbească între noi, să ne discrediteze prin orice metode, să ne convingă în orice fel că ei sunt cei puternici, că ei sunt cei care hotărăsc cursul lucrurilor, că, până la urmă, ei pot să schimbe destine şi să suprime libertăţi! Iar atunci când nu au reuşit să atragă în puzzle‑ul lor infracţional o structură ca a noastră, au apelat la acţiuni lipsite de cinste şi de moralitate! S‑au situat de cealaltă parte a baricadei!

Aş vrea ca toţi să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să şi‑i închipuie pe propriii parteneri de viaţă aflaţi în situaţia în care ei au pus‑o pe soţia mea, alergând între familie şi locurile de detenţie, urmăriţi, terorizaţi, ameninţaţi, temători faţă de tot ce se întâmplă în jurul lor, speriaţi de tot ceea ce viitorul ar putea să le rezerve! Aş vrea să îi văd pe aceşti magistraţi luându‑şi copiii în braţe, vorbindu‑le despre chinurile prin care a trebuit să treacă fiul meu în urma nedreptăţilor la care şi ei au fost părtaşi! Aş dori să îi privesc pe aceşti justiţiari povestindu‑le propriilor părinţi despre cum au contribuit la umilirea mamei şi a tatălui meu, despre deznădejdea şi disperarea pe care ai mei le‑au simţit atunci când poliţiştii şi jandarmii le‑au invadat casa şi curtea, când fiul lor a fost prezentat opiniei publice ca fiind un infractor periculos după ce a fost încarcerat ilegal, iar apoi trimis în judecată pentru vini închipuite.

Este foarte posibil ca, în numele independenţei justiţiei, aceştia să scape nepedepsiţi, însă familiile, prietenii şi apropiaţii acestora, colegii şi colaboratorii, vecinii şi chiar oamenii necunoscuţi lor trebuie să le cunoască faptele! Judecătorii instanţelor cu care aceştia interacţionează profesional trebuie să ştie că în spatele oricărei cereri formulate se poate ascunde o stare de fapt nereală, că un dosar instrumentat de ei ar putea să conţină probe false ori obţinute nelegal şi neloial, că o măsură propusă de aceşti procurori ar putea să urmărească un interes nelegitim. Probabil, toţi vor nega vehement adevărurile prezentate în această carte, bazate în totalitate pe probele rezultate atât din ancheta procurorilor DNA şi DIICOT, cât şi în urma cercetării judecătoreşti efectuate de magistraţii Înaltei Curţi. Pentru că, nu‑i aşa?, până la pronunţarea unei sentinţe definitive orice persoană este prezumată nevinovată! Hai să vedem ce va urma!".