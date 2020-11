Polidinul va fi lansat ca supliment alimentar. Cand va ajunge medicamentul pe piata

Comandantul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar, iar acesta ar putea fi disponibil intr-an sau doi.