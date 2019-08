Polistii ieseni, la datorie pentru o minivacanta in siguranta

politisti 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia ieseana va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de zilele libere din perioada urmatoare. In perioada 15 - 18 august, peste 190 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi vor fi in strada, zilnic, pe toata perioada minivacantei prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Politisti de la ordine publica, de la structurile de politie rutiera, investigatii criminale si de la alte structuri se vor afla in strada pentru siguranta cetatenilor. Pentru prevenirea faptelor antisociale si interventia la evenimente, in aceasta perioada, vor fi organizate zilnic peste 90 de patrule de siguranta publica. Efectivele din teren vor actiona pe ...