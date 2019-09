bataie suporteri jandarmi timisoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opt suporteri dinamovisti au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce s-au batut cu cativa sustinatori ai echipei Poli Timisoara, in centrul orasului. A fost nevoie de interventia jandarmilor si a politistilor, conform Mediafax. Potrivit Politiei Timis, in urma audierilor si verificarilor facute de politistii Sectiei 1 Timisoara cu privire la scandalul care a a avut loc intre mai multi suporteri au fost retinute pentru 24 de ore opt persoane din galeria Dinamo pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice. Cercetarile continua pentru identificarea altor persoane implicate in scandal si tragerea acestora la raspundere penala. Marti, mai multi suporteri ai echipei de fot ...