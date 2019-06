Politehna Iasi si a asigurat serviciile a doi jucatori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politehnica a obtinut semnatura jucatorilor Alessio Carlone si Florian Loshaj. Cei doi au semnat contracte valabile pe urmatoarele 3 sezoane. Alessio Carlone are 23 de ani si este de nationalitate belgiana. Este un mijlocas ofensiv, tehnic, foarte bun executant al fazelor fixe, care poate juca atat in spatele varfului cat si pe benzi. Originar din Genk, a facut junioratul la KRC Genk, apoi a evoluat la Den Bosch si FC Eindhoven in liga secunda din Olanda, adunand 43 de prezente, 3 goluri si 5 assist-uri. Tot la KRC Genk s-a format si Florian Loshaj, un mijlocas central kosovar, in varsta de 22 de ani, care a adunat pana acum 3 prezente la reprezentativa U21. A ev ...