Politehncia Iasi a debutat cu o victorie la scor in Elite U15

Politehncia Iasi a inceput cu o victorie clara, scor 7-1, in fata celor de la Nordika Junior Iasi, meciurile din cadrul Grupei C a Elite U15. Juniorii pregatiti de Dan Cananau au condus de la un capat la celalalt un joc in care s-a pus doar problema scorului. Niamtu (3), Ciobanu (2), Boz si Tartacuta au punctat, pe rand, pentru Politehnica Iasi 2006, care urmeaza sa se bata cu campioana editiei precedente, Unirea Ruginoasa, in etapa a doua din Elite U15. Trei meciuri Politehnica Iasi - Miercurea Ciuc, in Liga Elitelor Pentru Politehnica Iasi 2006 au evoluat: George Rusu, Denis Rindasu, Darius Paraschiv, Yanis Morozan, Yannis Palici, Octavian Ciobanu, Luis Ursache, Denis Boz, Gabriel Vizaru, Robert Niamtu, Al ...