Politehnica Iasi, din ce in ce mai aproape sa scape de Horia Sabo. Instanta a dat drepate clubului

Curtea de Apel Iasi a respins recursul formulat de Horia Sabo dupa ce Judecatoria Iasi i-a respins ordonanta presedintiala. "Respinge apelul declarat de reclamantul Sabo Horia Vlad impotriva sentintei civile 3246 din 26.03.2019 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care o pastreaza", au precizat magistratii de la Curtea de Apel. In aceste conditii, Horia Sabo, aflat in continuare in concediu medical, de doua luni, va intra in preavizul de desfiintare a postului, conform reorganizarii clubului. Flavius Stoican isi prelungeste contractul pe doi ani cu Poli Iasi Presedintele gruparii iesene, Adrian Ambrosie, a precizat ca se astepta la aceasta decizie a Curtii de Apel. "Este o d ...