Politehnica Iasi, incotro? Presedintele Adrian Ambrosie vorbeste despre situatia dificila prin care trece clubul iesean - LIVE VIDEO

Finalul acestei saptamani aduce o noua editie a emisiunii BZI LIVE, dedicata sportului. Astfel, vineri, incepand cu ora 15.00, moderatorul Cristian Hitruc il va avea invitat pe presedintele clubului de fotbal Politehnica Iasi, Adrian Ambrosie. Timp de aproximativ o ora, in studioul BZI LIVE se va discuta despre parcursul echipei fanion a Iasului in actualul sezon al Ligii 1 si despre obiectivele pe care Politehnica Iasi le mai are pentru etapele care au mai ramas. Rezultatele obtinute de elevii lui Flavius Stoican in ultima perioada au nemultumit publicul iesean iar obiectivul care a fost fixat, dupa ratarea unui loc de play-off, pare ratat, intrucat, in momentul de fata, Poli ocupa pozitia a zecea in clasamentul ...