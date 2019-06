Politehnica ieseana a gazduit un workshop european despre posibilitatile de colaborare pe plan local pentru dezvoltarea regiunilor din Romania

Dan Cascaval google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a fost gazda unui important workshop regional, organizat in cadrul celei de-a X-a editii a conferintei „Saptamana Regiunilor Inovative din Europa” – WireX 2019, eveniment oficial in cadrul exercitarii Romaniei a mandatului de presedintie a Consiliului European. In debutul acestui eveniment care are loc in perioada 26 – 28 iunie 2019, miercuri, 25 iunie, in Aula Magna „Carmen Sylva”, a avut loc workshopul „New opportunities for collaboration between actors of the regional innovation ecosystems. Fostering regional capacities and territorial development”. In cadrul acestuia, experti ai institutiilor U ...