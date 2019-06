Politehnica ieseana a initiat colaborari cu universitati din SUA si Japonia la cel mai mare eveniment mondial dedicat invatamantului superior

NAFSA TUIASI 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O delegatie a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi, formata din rectorul prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval si prorectorul responsabil cu relatii internationale prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, a participat la cel mai important eveniment la nivel mondial in domeniul invatamantului superior - Conferinta si Expozitia anuala NAFSA, desfasurate la Washington, SUA, in perioada 26-31 mai. Este pentru prima data cand Romania este invitata la acest eveniment, ce a reunit 3.500 de universitati din peste 100 de tari, cu mai mult de 10.000 de participanti. Tara noastra a avut reprezentanti de la 24 de universitati, reunite sub pavilionul national „Study in Romania”, organ ...