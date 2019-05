Politele RCA. Vezi ce schimbari se fac

polita RCA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aprobat deja de Senat, un proiect de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind asigurarea de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si tramvaie a fost inscrisa, spre dezbatere, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor. Proiectul de act normativ propune o serie de schimbari care se refera, potrivit expunerii de motive la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract in baza caruia sunt stabilite conditiile generale si particulare ale acoperirii asigurarii RCA, modificarea si termenele de plata in cazul in care se opteaza pentru plata in rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevazute de lege. Contractul RCA se inchei ...