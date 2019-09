Politia a descins in apartamentul inchiriat de pedofilul olandez

politia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probe cu ADN-ul cetateanului olandez banuit ca a omorat fetita de 11 ani din judetul Dambovita, ridicate din locuinta inchiriata de acesta in Bucuresti, au fost trimise la Institutul National de Criminalistica. Surse din Politiei au declarat ca politistii au descins in Sectorul 2 al Capitalei, la apartamentul inchiriat de cetateanul olandez. Au fost ridicate probe importante cu ADN-ul barbatului, au spus sursele citate. Probele au fost trimise la Institutul National de Criminalistica, impreuna cu cele gasite pe trupul fetitei si la locul unde aceasta a fost gasita. Aceleasi surse au precizat ca in functie de rezultate ar putea fi emis mandat european de arestare. Fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii nu a ...